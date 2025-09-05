Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir cinayeti: Protesto eden öğrencilere gözaltı!

30 Ağustos’ta Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla öldürmüş, ardından intihar etmişti.

Üniversite yönetimi olayın okul ile bağlantısız bir etkinlikte yaşandığını, failin davetiye ile kampüse girdiğini açıklamıştı.

CİNAYETİ PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLERE GÖZALTI!

Cinayetin ardından başlayan protestolarda 31 Ağustos’ta düzenlenen eylemde 17 öğrenci gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bu gece saat 01.00 sularında ise cinayeti protesto eden en az 5 öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren öğrencilerin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Üniversite kaynakları ise gözaltı sayısının daha fazla olabileceğini aktardı.

“İKTİDAR GÖREVİNİN BAŞINA”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da gözaltılar ile ilgili sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

“Gecenin bu saatinde parti avukatlarımızdan telefon geldi. Biri daha yeni üniversiteye girmiş, en büyüğü 20 yaşında üç gencecik yoldaşımızın evlerini polis basmış, gözaltına alınıyorlarmış! Suçları mı? Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşında öldürülen Hilal’i anmak ve cinayeti protesto etmek! Üniversite kampüsünde gencecik bir kızın katledilmesini engelleyemeyen, katilleri bir kapıdan alıp öbüründen salıveren iktidar görevinin başında!”