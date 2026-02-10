Boğaziçi Üniversitesi'nde PKK hükümlüsü Aytekin Yılmaz'a serbest, Albay Orkun Özeller'e yasak!

Yeni çözüm sürecine yönelik açıklamaları nedeniyle bir süre tutuklu kalan emekli albay ve yazar Orkun Özeller’e karşı yeni bir engelleme de kayyım tarafından yönetilen Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Kulübü, 12 Şubat’ta Özeller ile yapılması planlanan “Terörsüz mü Türkiye” konferansının okul yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurdu. Topluluk, karara “Eski PKK hükümlüleri üniversitemizde konuk edilip etkinlik düzenlenebilirken, bu etkinliğin iptal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” açıklamasıyla tepki gösterdi. Özeller, iptal kararını ve yaşananları gazetemize değerlendirdi.

“‘BİR TELEFON GELDİ’ DEDİLER”

Topluluk temsilcisi öğrenciler tarafından okula davet edildiğini belirten Özeller, “Davet geldiğinde öğrenci arkadaşlara ‘Bana onay vermezler’ dedim. Buna karşın yine de gün belirledik. İki hafta önce etkinliğin onaylandığını söylediler. Ancak geçen cuma günü genç arkadaşlar okulun dekanı tarafından çağrıldı” dedi. Dekanlığın bugün topluluk temsilcilerine “Bir telefon geldi, konuda sorun yok ama Orkun Özeller ismi uygun görülmediği için etkinlik iptal edildi” denildiğini belirten Özeller, “Öğrenciler telefon eden kişinin kim olduğunu sormuş ama yanıt alamamışlar” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLER YAŞAYARAK GÖRDÜ’

Geçen günlerde Adana Kozan’daki etkinliğinin de iptal edildiğini ama tehditlere karşın Kozan’a giderek yurttaşlarla bir araya geldiğini anımsatan Özeller, sözlerine şöyle devam etti: “Etkinliklerim de ‘siyasi konuşuyor’ gerekçesiyle reddediliyor. Siyasi konuşmak dedikleri, seçmen olarak oy attıktan sonra arkamızı dönmek yerine milletin iradesinin temsili için mücadele etmek. Oy atıp arkasını dönenlerden olmayacağız. Kaygılarımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Geri adım atarsam namerdim. Genç arkadaşlar, ülkenin geldiği yeri yaşayarak gördü. Etkinlik günü Boğaziçi Üniversitesi önünde gençlerle bir araya geleceğim. Okulun yakınlarında bir yerde olacağız. Yolumuzun zor olduğunun farkındayım. Pes etmeyeceğim.”

PKK HÜKÜMLÜSÜ AYNI SALONDA KONUŞMUŞ

Öte yandan Özeller’in iptal edilen etkinliğinin yapılması planlanan Demir Demirgil Salonu'nda PKK üyeliğinden hüküm giyerek 9 yıl 4 ay 15 gün hapis yatan Aytekin Yılmaz’ın konuşmacı olarak ağırlandığı ortaya çıktı. Yılmaz, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından 19 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen “Çözüm Süreci: Yüzleşerek Barışmak” adlı etkinlikte söz aldı. Etkinliğin ardından topluluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yazar ve aktivist Yılmaz, sürece dair değerlendirmelerini paylaştı; ardından öğrencilerimizle sohbet edip kitaplarını imzaladı. Katkıları için kendisine teşekkür ederiz” denildi.