Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyene uyguladığı mobbing raporla ortaya çıktı

Kayyum rektör tarafından yönetilen Boğaziçi Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında son 4 yıldır başlatılan 17 ayrı disiplin soruşturması süreciyle ilgili yaşadığı mobbing rapora yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Tuğcu'nun, "istirahat raporu olmasına karşın", raporun "fenne aykırılığı" düşünüldüğünden Fakülte Dekanlığı tarafından Beykoz Devlet Hastanesi'ne sevki yapıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, X hesabında yaptığı paylaşımda ''hastanenin 'fenne aykırılık' incelemesi tamamlandı ve rapor e-nabıza yüklendi. Oybirliğiyle alınan Sağlık Kurulu değerlendirmesinde, 'rapor usul ve fenne uygundur' tespiti yapıldı. Bu raporla, Üniversite Yönetiminin, hasta bir öğretim üyesine uygulamış olduğu mobbing de tespit edilmiş oldu'' dedi.

Tuna Tuğcu'ya yönelik bu uygulama "istirahat raporu sunan" her öğretim üyesine de yapılmakta mıdır? Yoksa yakın zamandaki tek örnek Tuna Tuğcu mudur?

Söz konusu işlem, hakkında 17 haksız disiplin soruşturması başlatılan, tamamı Danıştay Birinci Dairesi, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu ve İdare Mahkemelerinden dönen Tuna Tuğcu'ya, son 4 yıldır uygulanan mobbingin son halkası mıdır?

''MOBBİNGİN ÖTESİNDE YAŞAM HAKKINA MÜDAHALE''

Konu mobbingin ötesine geçip, hasta bir insanın Yaşam Hakkı'na müdahale oluşturacak bir boyuta evrildiğinde yetkili kurumların konuya müdahelesini tartışmak artık bir zaruriyet teşkil eder.''