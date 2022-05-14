Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ömer Pural'un şüpheli ölümü
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ömer Pural, çalıştığı spor salonundaki barfiks direğine asılı şekilde ölü bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam kaya tırmanışı antrenmanı yaptığı spor salonuna geldi. Pural, salonda çalışmaya devam ederken işyeri çalışanı Barış G., işyerinin kapanacağını söyledi.
Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre; Ömer Pural, Barış G.’ye kendisinin bir süre daha çalışacağını söyleyerek gidebileceğini söyledi. Barış G., salondan ayrıldı.
Dün sabah saatlerinde spor salonuna gelen işyeri çalışanı Barış G., Ömer Pural’ı barfiks direğine asılı olarak buldu ve hemen polisi aradı.
Spor salonuna gelen polis ve sağlık ekipleri Ömer Pural'ın hayatta olmadığını belirledi. Pural'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis, şüpheli ölümle ilgili olarak soruşturma başlattı.
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