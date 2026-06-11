Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun ihracına iptal davası

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun YÖK Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla kamu görevinden çıkarılmasına karşı iptal davası açıldı.

Tuğcu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak, sürecin “son 4 yıldır devam eden sistematik mobbingin son aşaması” olduğunu belirtti.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebiyle, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu'nun hukuka aykırı olarak verdiği bir kararla kamu görevinden çıkarılmıştı. Bu karara karşı Ankara İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık. Dava dilekçesinde, verilen kararın son 4 yıldır devam eden 'sistematik mobbingin' son aşaması olduğunu; yöneltilen suçlamanın şartlarının oluşmadığını; doktor raporuna dayanan mazeretin dikkate alınmadığını; ceza verilirken sözlü savunma ve tanık dinletme haklarının kullandırılmadığını; 'özel hukuk' anlaşmazlığına dayanan bir konunun ihraç gerekçesi olarak gösterildiğini ifade ettik.

"BU KARARIN İDARİ YARGIDAN DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bu konuda Prof. Dr. Eşref Adalı ve Prof. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan'ın hazırladığı bilimsel mütalaaya da dilekçemizde yer verdik. Öyle ki söz konusu mütalaa da yer alan, '... Prof. Dr. Tuna Tuğcu’ya geçerliliği sona ermiş lisansları kullandırma, lisans limitini aşma, üniversiteye lisanssız kullanım yaptırma veya üniversitenin bilişim sistemlerine erişimi engelleme yönünde teknik bir sorumluluk yüklenemeyeceği kanaatindeyiz' değerlendirmesi de Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun haksız bir idari işlemle 'kamu görevinden çıkarıldığını' göstermektedir.

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan ceza, idare hukukunun temel prensiplerine de birçok yönden aykırılık taşımaktadır. Bu kararın idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. Fakat üniversitesinden ve öğrencilerinden 'haksız bir kararla ayrılan' Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun, kamunun ve öğrencilerinin uğratıldığı zararın telafisi ise ne yazık ki mümkün olmayacak."