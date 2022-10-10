Boğaziçi Üniversitesi’nde engelli öğrencilerin yurt sorunu sürüyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde engelli öğrencilerin yaşadığı yurt sorunlarını ve engelli öğrencilerin kampus içerisinde yaşadığı sorunları, Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Komisyonu Başkanlığı’ndan istifa eden Doç. Dr. Hande Sart Cumhuriyet’e anlattı.

Sart, “Engelliler Komisyonu Başkanlığı’ndan istifa ettim ancak engelli öğrenci danışmanlığından istifa etmedim. Çünkü engelli öğrencilere ve tüm Türkiye’ye hizmet eden Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’ndan (GETEM) bağlantımı koparmak istemedim” dedi.

Koronavirüs salgını döneminin engelli öğrenciler açısından çok zorlayıcı geçtiğini kaydeden Sart, “Öğrencilerle bağlantımızı kesmemiştik. Bu yıl da özellikle yurt yerleştirme süreçlerinde ciddi sorunlarla karşılaştık. Bedensel engelli öğrencilerimiz için ayırdığımız özel odalar vardı ancak buralarda aksamalar olduğunu gördük. Çoğu öğrencinin halen yerleştirmesi yapılamadı. Öte yandan öğrencilere iletilen duyurular, görmeyen öğrencilerin okuyabileceği formatta gönderilmiyor ve öğrenci bilgiye erişemiyor” ifadelerini kullandı. Sart, Kilyos Kampusu’nda dersi olan öğrencilerin yurttan ulaşım sağlamakta zorlandıklarını anlatarak, “Engelli öğrencileri çoğunlukla ana kampusta tutuyoruz. Engelli bir öğrencinin Kilyos Kampusu’na verilmiş olması hem Engelliler Birimi’ndeki faaliyetlerden yararlanmasını zorlaştırıyor hem de ulaşım açısından sorunlar yaşamasına, derslerine geç kalmasına yol açıyor” diye konuştu.

Engelli öğrencilere ulaşıp destek vermek istediklerini belirten Sart şunları kaydetti: Öğrencilere ulaşmamız bazen çok zor oluyor. Bu yıl engelli öğrencilere yönelik bir sunum yapamadık ama engelliler masasını açtık. Bu masa aracılığıyla öğrencilerin bize ulaşmasını ve varlığımızdan haberdar olmalarını amaçlıyoruz. Hizmet alıp almamak yine öğrencinin kararı ancak biz onlara barınma, burs, materyallere ulaşma gibi olanaklar sağlıyoruz.