Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Buluşması ilk kez üniversite dışında yapıldı
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin düzenlediği buluşmaya üniversite yönetimi, kampüs içerisindeki çalışmaları gerekçe gösterip izin vermedi. Dernek, buluşmayı bu yıl ilk kez üniversite dışında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) her yıl ekim ayında düzenlediği mezunlar buluşması, bu yıl ilk kez üniversite dışında gerçekleşti. Üniversite yönetiminin kampüs içerisindeki çalışmaları gerekçe gösterip izin vermediği mezunlar günü etkinlikleri, dün Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda Boğaziçi mezunu ve akademisyen etkinliğe ilgi gösterdi.
Mezunlar ilk olarak dün sabah saatlerinde kendilerine gerekçe gösterilen çalışmaların ne olduğunu incelemek için kampüse gitti. Kampüste herhangi bir çalışma olmadığını gören mezunlar, güney meydana sembolik bir kilit bıraktı. Okulda bir açıklama yapan BÜMED yönetim kurulu üyeleri, "Bu kilit son birkaç senedir canımızı en çok acıtan görüntülerin başında geliyor. Kampüsümüzün kapısına vurulan kilidi hepimizi hatırlıyoruz. Bugün fiziki bir kilitle karşılaşmadık belki ama burada buluşmamızın önüne kilit vuruldu. Diğer taraftan yarın (bugün) burada geniş katılımlı olabilecek bir etkinliğine izin verildiğini biliyoruz. Bize izin verilmemesinin yorumu sizlerin takdirine bırakıyoruz” denildi. Sembolik olarak bırakılan kilidin anahtarını alan mezunlar, okulda gerçekleşecek ilk mezunlar gününün kilit açma töreni ile başlayacağını söyledi. Üniversitede yapılmasına izin verilmeyen mezunlar günü için 30 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde yapılması için yönetime talepte bulunduklarını da eklediler.
İMAMOĞLU’NDAN SÜRPRİZ ZİYARET
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, mezunlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada mezunlarla buluşan İmamoğlu hatıra fotoğrafı çektirip Boğaziçililere destek verdiğini söyledi. İmamoğlu, görevinden uzaklaştırılan Ekonomi Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz ile de sohbet edip desteklerini iletti. Daha sonra Cumhuriyet’e konuşan Zenginobuz, “Bu toplantıyı Boğaziçi’nde yaptırmayanlara yazıklar olsun. Utanç verici. En kısa zamanda tekrar orada buluşacağımızdan hiç şüphem yok. Boğaziçi, Boğaziçililerindir. Mezunlarımızın sahip çıktığını görmek mutluluk verici” dedi.
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