Boğaziçi Üniversitesi’ne destek kampanyasına bir haftada 5 bin 465 kişi katıldı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasını kabul etmeyen akademisyenlerin başlattığı direniş üç yılı geride bıraktı. Direniş sürerken üniversitenin akademisyenleri, mezunları, öğrenciler, sanatçılar, yazarlar ve toplumun her kesiminin katıldığı bir imza kampanyası düzenlendi.

“Özgür, özerk ve demokratik üniversiteler” için düzenlenen imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 5 bin 465 kişi katıldı. İmza verenlerin ismi www.buim.org internet sayfasında alfabetik sıraya göre yayımlanıyor. İmzaların gazete ilanı verilerek kamuoyu ile de paylaşılacağı iddia edildi.

29 Aralık 2023 tarihinde başlayan ve 5 Ocak 2024’te sonlandırılan imza kampanyasının metninde dördüncü yılına giren özgür ve özerk üniversite talebinin anayasal hak olduğuna vurgu yapıldı.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Özgür, özerk ve demokratik üniversite taleplerinin anayasal haklar olduğuna inanıyoruz. Demokratik yollarla dile getirilen Boğaziçi Üniversitesi direnişini meşru gördüğümüzü ve desteklediğimizi ifade ediyor, bu irademizi baskılara maruz kalan diğer tüm üniversite ve eğitim kurumları için de yineliyoruz. Tüm Türkiye’de özgür, özerk, demokratik bir üniversite ideali gerçekleşene kadar kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”

‘UMUT VERİCİ’

Üç yıldır mücadele eden akademisyenlerden Prof. Dr. Kuban Altınel, “Bu direniş, aslında Türkiye’de gerek akademinin gerekse bilimsel eğitimin geldiği üzücü duruma karşı çıkması açısından her kesimden insanın ortak talebi olarak devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi üç yıldır süren sistematik çaba sonucunda yok olmanın eşiğine gelmiş durumda. Üniversiteler özgür ve özerk oldukları ölçüde başarılı olup topluma yarar sağlarlar. Bugüne kadar yapılanları gözden geçirdiğimizde üniversiteyi zaptetmeyi amaçlayan bir siyasi projeyle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz” dedi.

Bir hafta gibi kısa bir süre içinde 5 bin 465 imzaya ulaşılmış olmanın önemine değinen Altınel, “Yalnız olmadığımızı, bizim gibi düşünen binlerce kişi olduğunu görmek gelecek için umut verici” diye konuştu.

