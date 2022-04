Boğaziçili öğrenciler hakim karşısına çıktı: Duruşma ertelendi

22 Nisan 2022 Cuma, 17:25

Prof. Dr. Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan, ardından Prof. Dr. Naci İnci’nin göreve getirilmesiyle kesintisiz devam eden protestolar sırasında öğrenciler, 22 Ekim 2021 tarihinde üniversitenin Güney Kampüsü’nde, ‘direniş çadırı’ kurdu. Bu sırada öğrencilere müdahale eden polis 45 kişiyi gözaltına almıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede öğrencilerin, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Öğrenciler bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya 43 sanık ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıklar ve avukatlar savunma yaptı.

Sanıklar darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını, vücutlarında morluklar oluştuğunu ve polisin kendilerine polisin, “İster rızanızla isterseniz zorla, her türlü gözaltına alacağız” dediğini belirttiler.

“BİR ANDA GÖZALTINA ALINDIM”

Sanık Berkay Yamaner, mahkemedeki savunmasında, “Güneşli bir gündü. İddianamede üstüm çıplak bisiklet sürdüğüm yazıyor. Evet doğru, bisikletimle geziyordum. Bir baktım polis kampüse girmiş ve etrafımızı sarmış. Bir anda gözaltına alındım, darp edildim” dedi.

Sanıklardan Beyza Güzelbaba ise “O gün polis bizi ablukaya almıştı. Bize çıkmamız için bir koridor oluşturduklarını söylediler. O koridordan geçerken gözaltına alındık” diye konuştu.

“KELEPÇE O KADAR SIKIYDI Kİ PARMAĞIMI HİSSETMİYORDUM”

Erdoğan Turgut Kartal da mahkemede, “Polis bir uyarı yapmadı, toplanma görünce bakmaya gittim. Etrafımız sarıldı. Polis 'Hepinizi alacağız' diye tehdit ederek bizi gözaltına aldı. Ellerime 2 kelepçe taktılar. O kadar sıktılar ki kelepçenin birini kesmek zorunda kaldılar. Baş parmağımı hissetmiyordum” dedi.

"POLİS, 'SİZİ ASLINDA GASİLHANEYE GÖTÜRMEK LAZIM' DEDİ"

Sanıklardan biri polisin kendilerine “Sizi aslında gasilhaneye götürmek lazım” dediğini söyledi.

Sanık avukatları müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

DURUŞMA 21 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme, beraat taleplerinin usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle reddine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ekim 2022 tarihine erteledi.

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yapan öğrenciler, yargılanan arkadaşlarının yanlarında olduklarını belirterek şunları söyledi:

“KAYYUM, ÇÖZÜMÜ POLİSİ KAMPÜSE İNDİRMEKTE BULDU"

Saray, kendine bayrak yaptığı biat kültürünün başat sembolü olan kayyumlara karşı Boğaziçi Üniversitesi’nden yükselen isyanı bastırmak için her yolu denedi. Arkadaşlarımızı tutuklatmaktan kampüsümüzü polis ablukasına aldırmaya, yurtlara turnike koydurmaktan özel güvenlik birimleriyle öğrencileri her fırsatta herhangi bir sebepten taciz ettirmeye; egemenlerin her talimatı kayyumlar tarafından harfiyen yerine getirildi. Direncimizi kırmak ve sesimizi kesmek için 22 Ekim gününün öğle saatlerinde direnişimizin sembollerinden olan çadıra saldırıldı. Beklemediği bir inatla karşılaşan kayyum, çözümü yine emirleri uygulamakta ve polisi kampüse indirmekte buldu.

"MELİH’İ GÖNDERDİĞİMİZ GİBİ NACİ’Yİ DE GÖNDERECEĞİZ"

Direnişimizden o denli korktular ki ocak ayına kadar o gün Güney Meydan’da olan herkese tek tek soruşturma açmakla, davalar açmakla uğraştılar. Melih’i gönderdiğimiz gibi Naci’yi de göndereceğiz, bileşenler seçimini gerçekleştirerek kayyumları üniversiteden temelli defedeceğiz. Taleplerimiz alana kadar; söz, yetki, karar üniversite bileşenlerinin olana kadar direneceğiz.

"1 MAYIS’A DA TAŞIYACAĞIZ"

Direnişimizi, ısrarımızı nice meydanlara taşıdığımız gibi 1 Mayıs’a da taşıyacağız. Boğaziçi Direnişi'ni bir adım daha öteye taşımak için burada tekrardan bütün direnenleri 1 Mayıs’ta sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmaya çağırıyoruz.”