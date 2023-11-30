Boğaziçili hoca isyan etti!

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, "Her yer inşaat, moloz yığını! Yıkım ekibi iş başında" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:09
Boğaziçili hoca isyan etti!
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Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, sosyal medya hesabından sınav sırasında duyulan matkap sesine tepki gösterdi. 

Tuna Tuğcu şu ifadeleri kullandı: 

"İşletim Sistemleri sınavımızı tamamladık. Sorular zor değildi ama öğrencilerde matkapla sınav yapmışım hissi oluştu. Çünkü sınav boyunca matkap sesi kesilmedi. Çünkü artık bir üniversite değil, şantiyeyiz. Her yer inşaat, moloz yığını! Yıkım ekibi iş başında."


Tuna Tuğcu inşaat moloz Boğaziçi Üniversitesi

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