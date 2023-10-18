Boğaziçi’nde 'harem selamlık' düzenleme

Öğrencilere gönderilen e-postada, Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar Kampüsü’nde bulunan kapalı havuz ve spor salonu ile ilgili saat 'güncellemesine' gidildiği bildirildi. Uygulamaya öğrenci topluluklarından tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00
Boğaziçi’nde 'harem selamlık' düzenleme
Abone Ol google-news

Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar Kampüsü’nde bulunan kapalı havuz ve spor salonu ile ilgili “saat güncellemesi” yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından gönderilen e-postada tesisin bazı gün ve saatlerde yalnızca erkeklere hizmet vereceği belirtildi.

"GERİCİLİĞİN KARŞISINDAYIZ"

Öğrenci topluluklarından, “Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampus Spor Salonu’na giriş çıkışların cinsiyete göre ayrıldığı yeni saat düzenlemeleri getirildi. Özgürlüklerimize müdahale eden bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Gericiliğin karşısındayız” açıklaması yaptı.


İlgili Haberler

Boğaziçili akademisyen Gülsoy’un etkinliğinin iptal edilmesine tepki

Boğaziçili akademisyen Gülsoy’un etkinliğinin iptal edilmesine tepki
Boğaziçililer Mezunlar Günü'nde bir araya geldi: Kapılar kilitli, fikirler hür

Boğaziçililer Mezunlar Günü'nde bir araya geldi: Kapılar kilitli, fikirler hür
Boğaziçi akademisyeni istifaya zorlanıyor!

Boğaziçi akademisyeni istifaya zorlanıyor!

En Çok Okunan Haberler