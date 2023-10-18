Boğaziçi’nde 'harem selamlık' düzenleme

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar Kampüsü’nde bulunan kapalı havuz ve spor salonu ile ilgili “saat güncellemesi” yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından gönderilen e-postada tesisin bazı gün ve saatlerde yalnızca erkeklere hizmet vereceği belirtildi.

"GERİCİLİĞİN KARŞISINDAYIZ"

Öğrenci topluluklarından, “Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampus Spor Salonu’na giriş çıkışların cinsiyete göre ayrıldığı yeni saat düzenlemeleri getirildi. Özgürlüklerimize müdahale eden bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Gericiliğin karşısındayız” açıklaması yaptı.

