Boğaziçi’nde 'harem selamlık' düzenleme
Öğrencilere gönderilen e-postada, Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar Kampüsü’nde bulunan kapalı havuz ve spor salonu ile ilgili saat 'güncellemesine' gidildiği bildirildi. Uygulamaya öğrenci topluluklarından tepki geldi.
Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisar Kampüsü’nde bulunan kapalı havuz ve spor salonu ile ilgili “saat güncellemesi” yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından gönderilen e-postada tesisin bazı gün ve saatlerde yalnızca erkeklere hizmet vereceği belirtildi.
"GERİCİLİĞİN KARŞISINDAYIZ"
Öğrenci
topluluklarından,
“Boğaziçi Üniversitesi Hisar
Kampus Spor Salonu’na
giriş çıkışların cinsiyete
göre ayrıldığı yeni saat
düzenlemeleri getirildi.
Özgürlüklerimize müdahale
eden bu uygulamaları
kabul etmiyoruz. Gericiliğin
karşısındayız” açıklaması
yaptı.
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