Boğaziçililerin yargılanması devam ediyor: Gazeteci ile emniyetin görüntüleri karşılaştırılacak

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:19

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:19

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyum protestolarında, 25 Mart 2021'de gözaltına alınan öğrenciler için ertesi gün Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen ve polis müdahalesiyle gözaltına alınanlardan aralarında haber takibi yapan bir gazetecinin de olduğu 51 kişi hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla açılan davaya dün, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

EMNİYETİN GÖRÜNTÜLERİYLE KARŞILAŞTIRILACAK

Mahkeme, sanık sıfatıyla dosyada bulunan gazetecinin dosyaya sunduğu CD ve görüntüler ile Emniyet Müdürlüğü tarafından dosyaya gönderilen kamera görüntülerinin birlikte değerlendirilerek, montaj olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü’ne müzekkere yazılmasına karar verdi.

BİR KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Mahkeme ayrıca, sanıklardan Şükran Yaren Tuncer hakkında da yakalama emri düzenlenmesine karar vereren duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.