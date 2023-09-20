Boğaziçi’nde hak ihlalleri sürüyor

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 6 Şubat 2021 tarihinde kurulan ancak halen öğrenci kabul etmeyen hukuk fakültesi ile ilgili 2022 yılının temmuz ayında, üniversitenin resmi sayfasından bir reklam içeriği paylaşıldı.

İçerikte, fakültenin güçlü akademik kadrosundan ve ders içeriklerinden bahsedildi. Söz konusu paylaşımın altına bir yorum yapan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Tınaz Ekim, “İnanmayın. BÜ Hukuk diye bir bölüm aslında yok, içi boş. Açılan dava kazanılırsa zaten yakında kapanacak” dedi. 10 ay önce açılan disiplin soruşturmasında Ekim, savunma vermesinden kısa bir süre sonra soruşturma cezasızlık ile sonuçlandı. Ancak geçen süre boyunca Ekim’e yazılı ya da sözlü herhangi bir bildirim yapılmadı.

Ekim Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “10 ay boyunca bilgi edinme hakkım ve şeffaflık ilkesi ihlal edildi” ifadelerini kullandı.