Boğaziçi'nde 'LGBTİ bayrakları' davasında öğrencilere beraat

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:42

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sırasında, Kuzey Kampüsü önünde ellerinde LGBTİ bayrakları taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 öğrencinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.

Sanık öğrencilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Daha önceki duruşmalarda açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, mütalaanın iddianamenin aynısı olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

TÜM SANIKLARIN BERAATINA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek tüm sanıkların beraatına hükmetti.