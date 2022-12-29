Boğaziçi'nde 'LGBTİ bayrakları' davasında öğrencilere beraat
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda LGBTİ bayrakları taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 12 öğrencinin beraatına karar verildi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sırasında, Kuzey Kampüsü önünde ellerinde LGBTİ bayrakları taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 öğrencinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.
Sanık öğrencilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.
Daha önceki duruşmalarda açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, mütalaanın iddianamenin aynısı olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep etti.
TÜM SANIKLARIN BERAATINA KARAR VERİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek tüm sanıkların beraatına hükmetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- EYT'nin ayrıntıları belli oldu
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları...
- İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
- Perde asarken katledilen Talat
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- Gezi Parkı Davası'nda yeni gelişme
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti
- Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması
- 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu'