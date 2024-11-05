Boğaziçi’ne ‘cihatçı şiddet’i savunan isim atanacak iddiası: Hilafetçi ‘paraşüt’

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörler döneminde, okul bileşenleri tarafından “paraşüt” olarak nitelendirilen atamalar yapıldı. Fakülte birimlerine sorulmadan tepeden inme şekilde atanan kişilerin atanmasına ilişkin birçok haber kamuoyunda yer aldı. Cumhuriyet’in Boğaziçi Üniversitesi kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre son olarak, üniversitenin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne terör örgütü IŞİD’le ilgili tartışmalı çalışmaları bulunan Jaan S. İslam’ın akademisyen olarak atanacağı iddia edildi. Ailesi Bangladeş ve Türkiye asıllı olan Kanadalı ilahiyatçı J. İslam’ın okula gönderdiği özgeçmişe eklemediği tartışmalı yayınlar da bulunuyor. 1999 doğumlu İslam’ın, yazar olarak gözüktüğü bazı çalışmaların yayınların tarihte 15 yaşında olduğu ve aile üyeleriyle birlikte yayımlandığı öğrenildi. Yazarın bazı yayınlarını ise kendi editörü olduğu dergide yayımladığı görülüyor.

Jaan S. İslam’a ait “Hakiki İslam, Cihat ve Terörizm: İslami Dış Politikanın Bilimi” isimli kitapta IŞİD’e ilişkin “1920’lerde Osmanlı’nın çöküşünden sonra Şerif halifeliği ile birlikte IŞİD, halifelik iddiasında bulunan ilk grup oldu. Bu onlara savaş ilan etme, yasaları uygulama gibi konularda İslami meşruiyet kazandırıyor” ifadeleri kullandı.

KÖLELİĞE İLİŞKİN DETAYLAR

Örgütün uyguladığı cezalara da değinilen kitapta söz konusu cezaların İslama uygun olduğu belirtilirken kölelik hakkında “Kölelik ve mülkiyete el koyma İslam hukukuna göre yasak değildir; Hz. Muhammed’in kendisi de zaman zaman kölelere sahip olmuştur ve Kuran’da defalarca ‘kölelerden’ bahsedilir” deniliyor.