Boğaziçi Üniversitesi, Bilal Erdoğan’ın vakfıyla protokol imzaladı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:53

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:57

Boğaziçi Üniversitesi ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) arasında Montessori Eğitmen Eğitimi Uygulamaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu vakıfla yapılan protokole ilişkin Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Protokole ilişkin üniversitenin resmi internet sitesinde aktarılan habere göre, üniversitenin Rektörlük Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "2011'de Palet Okullarıyla Montessori metodunu anaokulu düzeyinde uygulamaya başladıklarını" söyledi.

Bu sistemi ilkokulda da Türkiye'de uygulayan ilkokul olarak devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Bundan yaklaşık 5-6 yıllık bir süreçte de kendi İlkokul Palet Montessori eğitim programını hazırladık, Talim Terbiye Kurulumuzda da onaylattık, şu anda da uyguluyoruz" dedi.

'FITRAT PEDAGOJİSİ'

Montessori metodunu "insan fıtratını, insan doğasını en doğru değerlendiren, özellikle çocuğun nörolojik gelişiminin en aktif olduğu, en yoğun olduğu erken dönemlerde tahrip etmeden yetiştirmeye dayanan bir pedagojik yaklaşım olduğu için uyguladıklarını" belirten Erdoğan, "Biz Montessori metodunun aynı zamanda eğitimin uygulandığı toplumların kültürel ve kimlik özelliklerine de çok saygılı bir metot olduğunu değerlendiriyoruz, görüyoruz. Aslında bir fıtrat pedagojisi olarak değerlendirip yorumlanan bir yaklaşım" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de "Bu anlaşmayla Boğaziçi Üniversitemizin akademik birikimi ve YETEV'in saha tecrübesi birleşecek. Bunun çok faydalı, çok hayırlı olacağına gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.