Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
Afyonkarahisar’da boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Afyonkarahisar’da boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, öğretmenin zamanında yaptığı Heimlich manevrası ile hayatta kaldı.
Çocuğun kurtarılma anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler: #Heimlich manevrası #heimlich
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