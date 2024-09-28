Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Afyonkarahisar’da boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:26

Afyonkarahisar’da boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, öğretmenin zamanında yaptığı Heimlich manevrası ile hayatta kaldı.

Çocuğun kurtarılma anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 


Etiketler: #Heimlich manevrası #heimlich

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