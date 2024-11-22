Boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı
Diyarbakır’da Fen Bilgisi Öğretmeni Özgür Geçmez, teneffüs sırasında boğazına şeker kaçan 5’inci sınıf öğrencisi Musa Yaman’ı Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Silvan ilçesi Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın, teneffüse çıktığı sırada yediği şeker boğazına kaçtı. Yaman’ın fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı.
Durumu fark eden diğer öğrenciler Fen Bilgisi Öretmeni Özgür Geçmez’e haber verdi. Geçmez, hemen ‘Heimlich manevrası’ yaparak, Yaman’ın boğazına kaçan şekeri çıkardı.
O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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