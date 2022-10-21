Bogota seferini yapan THY uçağında fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

21 Ekim 2022 Cuma, 15:53

THY'nin TK-801 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı, dün saat 10.10 sıralarında, 282 yolcusuyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak Avrupa hava sahasından ayrıldıktan sonra 75 yaşındaki Kolombiya yurttaşı bir yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaparken, uçağın kaptan pilotu İrlanda'nın Shannon Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurarak acil iniş için izin istedi.

Uçak havalimanına indikten sonra yolcuya acil müdahalede bulunuldu ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcunun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

THY uçağı ise Bogota seferini tamamlamak üzere yeniden havalandı.