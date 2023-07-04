Boğulma tehlikesi atlatan yurttaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde boğulma tehlikesi atlatan bir yurttaşı Balıkesir İtfaiyesi Cankurtaran ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:30
Boğulma tehlikesi atlatan yurttaşı itfaiye kurtardı
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Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Altınkum Plajı’nda güvenli yüzme alanı dışında bir kişinin suda çırpındığını gören, Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı cankurtaran hızlı bir şekilde olaya müdahale etti.

Cankurtaranlar tarafından yarı baygın şekilde karaya çıkarılan T.Ç.’ye ilk müdahale yapılarak 112 Sağlık ekipleri çağırıldı.

T.Ç. sağlık ekipleri tarafından muayene edilerek Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.Ç.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


112 sağlık durumu

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