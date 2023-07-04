Boğulma vakalarını görmediler

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Boğulma vakalarının en çok yaşandığı illerden Şanlıurfa’da, Siverek Belediye meclisinin geçen ekim ayında aldığı kararda, belediyeye ait olimpik yüzme havuzunun kullanımı için 15 yaşından küçük çocuklara 10 TL, 15 yaşından büyüklere ise 20 TL fiyat belirlenmişti. Buna karşın belediyenin kendi kararını yok sayarak yüzme havuzuna gelen 15 yaş altı çocuklardan 80 TL, 15 yaş üstü çocuklar ve büyükler için 100 TL giriş ücreti aldığı öğrenildi.

Karara tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu bir eğitim işidir, yapılan ücretlendirme çocuk koruma kanuna da aykırıdır. Havuzlarda çocuklar yüzmeyi öğrenebilecekken siz çocukları ücrete tabii tutarsanız yoksul olan insanları bu hizmetten mahkum bırakmış olursunuz. Parası olan bu hizmeti alsın parası olmayanın da canı çıksın düşüncesi var” dedi.

‘FİŞLER RESMİ DEĞİL’

Siverek Belediye Başkanlığı’nın olimpik yüzme havuzunun işletmesini, kiralama yoluyla kendi iştirak şirketi Belet’e devrettiğini de ifade eden Tanal, “Şirkete kiralama kurnazlığıyla yüksek giriş ücretleri alınıyor. Vatandaşa kesilen fişler de resmi fişler değil. Belki de o paraları da kaçırıyorlar. Söz konusu uygulama, Vergi Usul Kanunu açısından suç teşkil etmektedir” diye konuştu.

