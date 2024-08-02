Bolat'a 'Heniyye namazında' yurttaştan tepki: 'Ticareti de kabul ettiniz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, suikast sonucu öldürülen Hamas lideri Heniyye'nin Kayseri'de gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından yurttaşlar Bolat'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 20:42
Bolat'a 'Heniyye namazında' yurttaştan tepki: 'Ticareti de kabul ettiniz'
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İran'da gerçekleştirilen suikast sonucu Hamas'ın lideri İsmail Haniyye öldürülmüştü. Bunun üzerine Erdoğan'ın kararı ile Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmişti. Bugün birçok kentte cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Kayseri'de cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Bolat'a tepki gösterenler oldu.

"HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Kalabalık içinde bazı yurttaşlar aralarında Bakan Bolat'ın da bulunduğu AKP'li isimlere, "İsrail'e giden petrolü kesin, Ticareti de yalanladınız, kabul ettiniz. 40 bin insan katledildi, hiç utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Namazda, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AKP Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları da yer aldı.


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