İsrail ordusu öldürüldüğünü doğrulamıştı... Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif kimdir?

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:10

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:13

İsrail ordusunun bugün yaptığı açıklamada öldürüldüğü iddia edilen Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif, İsrail’in en çok arananlar listesindeydi ve birçok hava saldırısında hedef alınmıştı.

İsrail, 13 Temmuz’da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mawasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, Hamas’ın askeri komutanı Muhammed Deif'i öldürdüğünü açıkladı.

Bu saldırıda, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar ve bir su arıtma tesisi vurulmuş, en az 90 kişi hayatını kaybetmiş ve 300 kişi yaralanmıştı. O dönemde, Hamas'ın üst düzey yetkilisi olan Deif’in kaçtığı ve "iyi durumda" olduğu belirtilmişti. El-Mawasi, Gazze’de insani bir bölge olarak kabul ediliyor.

DEİF'İN HAYATI VE HAMAS'TAKİ ROLÜ

Deif, 1990'larda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olup, 20 yılı aşkın bir süredir bu kuvvetin liderliğini yapıyordu. İntihar saldırılarının planlanmasında önemli bir rol oynadığı ve onlarca İsrailli'nin ölümüne neden olduğu biliniyor.

İsrail, onu ve Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ı, 7 Ekim'de en az bin 139 kişinin ölümüne yol açan saldırının baş mimarları olarak tanımlıyor. Bu saldırı, İsrail'in Gazze'ye savaş açmasına neden olmuştu.

İSRAİL'İN DEİF'E YÖNELİK SÜREKLİ SALDIRILARI

Deif, 1965 yılında, 1948 Arap-İsrail Savaşı sonrası kurulan Han Yunus mülteci kampında doğdu. 1987'deki ilk İntifada sırasında Hamas'a katıldı.

Gazze İslam Üniversitesi'nde fizik, kimya ve biyoloji okudu. 1989'da, ilk Filistin İntifadası'nın en yoğun döneminde İsrail tarafından tutuklandı ve 16 ay sonra serbest bırakıldı.

2002'de, İsrail'in, selefi Salah Şehade'yi öldürmesinin ardından Kassam Tugayları'nın başına geçti. Bu süreçte, birçok suikast girişiminden sağ çıktı. Deif, bir gözünü kaybetti ve bir ayağı ciddi şekilde yaralandı.

Deif, 2014 yılında bir İsrail hava saldırısında eşi ve yedi aylık oğlunu kaybetti. 7 Ekim saldırısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi, Deif, Sinwar ve başka bir Hamas figürü için tutuklama emri çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant da bu emirlere dahil edildi.