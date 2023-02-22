Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Doç. Dr. Kalafat İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına kadar...'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:26

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:50

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 9 saat arayla meydana gelen depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Depremlerde 42 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. İki büyük depremin ardından Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı.

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Doç. Dr. Doğan Kalafat ise olası Marmara ve İstanbul depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalafat yaptığı açıklamada, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak" ifadelerini kullandı.

"7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM"

Haber Global'e konuşan, Kalafat’ın İstanbul depremi ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır."