Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. Şirketin genel müdürlüğüne Tanju Özcan'ın makam şoförü Özgür Yıldız getirildi.
Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak atandı.
Edinilen bilgilere göre, Bolu Belediyesi'nin son meclis toplantısında alınan kararla, belediyeye bağlı "Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi" kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.
Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.
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