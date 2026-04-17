Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama daha

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' iddiasıyla yürüttüğü soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından dün kent merkezinde, başkanlığını Mustafa Altundal’ın yaptığı Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı'nda arama yapıldı.

Soruşturmada Mustafa Altundal, oda çalışanı Mesut Kalafat ile 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa Altundal ile oda çalışanı Mesut Kalafat tutuklandı, diğer oda çalışanı ise serbest bırakıldı.