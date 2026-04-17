Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama daha

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama daha

17.04.2026 10:23:00
DHA
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama daha

Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yaptığı aramaların ardından Başkan Mustafa Altındal ve 2 personeli gözaltına alınmıştı. Belediye soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen operasyon sonrası adliyeye sevk edilen üç isimden ikisi tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' iddiasıyla yürüttüğü soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından dün kent merkezinde, başkanlığını Mustafa Altundal’ın yaptığı Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı'nda arama yapıldı.

Soruşturmada Mustafa Altundal, oda çalışanı Mesut Kalafat ile 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa Altundal ile oda çalışanı Mesut Kalafat tutuklandı, diğer oda çalışanı ise serbest bırakıldı.

Son Dakika... Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyesi Aydan Özdemir tutuklandı!
Son Dakika... Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyesi Aydan Özdemir tutuklandı! Son dakika gelişmesi... Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 2 adrese baskın, 3 gözaltı
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 2 adrese baskın, 3 gözaltı Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yaptığı aramaların ardından Başkan Mustafa Altındal ve 2 personeli gözaltına alındı. Belediye soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen operasyon sonrası 3 isim adliyeye sevk edildi.
Son dakika... Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı gözaltında
Son dakika... Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı gözaltında Son dakika haberi... Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.