Son dakika... Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 2 kişi gözaltında

10.04.2026 08:34:00
DHA
Son dakika haberi... Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi adliyeye sevk edildi!
Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi adliyeye sevk edildi! Bolu Belediyesi’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramaların ardından gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında CHP'li meclis üyesi de var... Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 3 kişi serbest bırakıldı
Aralarında CHP'li meclis üyesi de var... Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi’nde jandarma ekiplerince yapılan aramanın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Belediyesi soruşturması... Serbest bırakılan 3 kişi yeniden tutuklandı
Bolu Belediyesi soruşturması... Serbest bırakılan 3 kişi yeniden tutuklandı Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dün gece çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi, savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine sevk edildi.