Bolu Belediyesi'ne 'arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı' gerekçesiyle para cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü, atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi’ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.
Bolu’da, Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek Arıtma Tesisi’nde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi.
Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri değişik zamanlarda yaptıkları denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne deşarj edildiği tespit edildi.
30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2’nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi’ne 394 bin 548 lira ceza kesildi. Ayrıca, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- İstanbul'da katliam
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı