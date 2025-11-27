Bolu'da 140 bin dolarlık dolandırıcılık; 3'ü çocuk 5 şüpheli yakalandı

Bolu'da telefonla aradıkları vatandaşı 'terör örgütü' bahanesi ile kandırıp, 140 bin dolar dolandıran 3'ü çocuk 5 şüpheli, İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Kentte 14 Kasım'da kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, bir vatandaşı telefonla arayarak "İsminiz terör örgütüne karıştı" diyerek 140 bin dolar istedi. Dolandırıcılara inanan vatandaş, 140 bin doları teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise ihbarda bulundu.



Çalışma başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcıların İstanbul Esenyurt'ta bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 26 Kasım'da 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. U.A. ve C.E. ile 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alınıd. Şüphelilerin farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edildi. Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.