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Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölge dumanla kaplandı

Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölge dumanla kaplandı

26.08.2026 15:53:00
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AA
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Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölge dumanla kaplandı

Bolu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

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Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekipler yangını söndürmek için müdahale başlattı.

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