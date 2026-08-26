Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Bölge dumanla kaplandı

Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekipler yangını söndürmek için müdahale başlattı.
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Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekipler yangını söndürmek için müdahale başlattı.