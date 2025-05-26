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Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi!

Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi!

26.05.2025 15:46:00
Güncellenme:
DHA
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Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi!

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden olurken şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi.

Bolu'da, sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini şiddetli fırtına ve sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında rögarların taşması nedeniyle su baskını yaşandı.


D-100 karayolu yan yol oto sanayi sitesi mevkisinde araçlar suların içinde ilerledi. Yurttaşlar, sağanak ve fırtına sırasında sığınacak yer aradı.

Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve su baskınlarının yaşandığı noktalarda rögarların açılması için çalışma başlattı.

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