Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:06

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:06

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Karayolunun Bolu kesiminde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Güzergahtan geçen araç sürücüleri, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.