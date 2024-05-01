OYAK’tan Çin’de yeni tesis yatırımı

Özellikli alümina ürünleri ve çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından OYAK Grubu Şirketlerinden Almatis, Çin’in Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde yeni bir kalsine alümina üretim tesisi kuruyor.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:17
OYAK’tan Çin’de yeni tesis yatırımı
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OYAK, özellikli alümina ürünleri ve çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Almatis için Çin’de stratejik bir yatırım yapma kararı aldı. Almatis’in kalsine alümina üretim kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek tesis, şirketin yarı iletken yapısal bileşenler, tüketici elektroniği, termal kontrol cihazları ve elektrikli araçlar gibi kilit pazarlarda büyümesine olanak sağlayacak.

Toplam 6 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin inşaatı 2024 yılının son çeyreğinde başlayacak. Tesisin 2026 yılı başında devreye alınması planlanıyor. Almatis, ürün portföyünü genişletecek yeni kalsine ürün hattının devreye girmesi ile birlikte Çin’de toplam 100 bin metrik tonluk kapasiteye ulaşacak. Şirket, söz konusu üretimin yaklaşık 20 bin metrik tonunu bölge ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor.

“ALMATIS’IN ETKİ ALANI GENIŞLEYECEK”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Grubu Şirketleri arasına 2015 yılında katılan Almatis’i devraldıkları ilk günden bu yana büyümesini desteklediklerini söyledi. Erdem, “Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak maden metalürji, çimento beton kâğıt, otomotiv lojistik, enerji, gıda tarım hayvancılık, kimya ve finans sektörlerinde altı kıtada, 25 ülkede ve Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, tüm zaman dilimlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet gösteriyoruz. Asya’daki yatırımlarımızla özellikli alümina ürünleri alanında pazar lideri olan Almatis’in sektördeki gücüne güç katacak adımlar atıyoruz. Büyüme stratejilerimiz çerçevesinde Çin’in Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde mevcut kalsine alümina tesisimizin bulunduğu alanda yeni bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Yeni tesisimiz, yüksek katma değerli üretimiyle potansiyel pazarlarda Almatis’in etki alanını genişletecek” dedi.

Almatis’in küresel bir marka olduğunu ve tedarik stratejisinin temelini bu yapı üzerine inşa ettiklerini belirten Erdem, “Almatis’in bölgesel pazarlarda büyüyebilmesi için Çin’deki üretim kapasitesinin artırılması stratejik önemde. Aynı zamanda ham maddeyi yerel kaynaklardan sağlayarak, tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi de hedefledik. Talebe zamanında ve yeterli karşılık verebilmek, verimli ve karlı bir operasyon yürütmek üzere tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.

“YENİ TESİSİMİZDE SON TEKNOLOJİYİ KULLANACAĞIZ”

Küresel piyasalardaki gelişmelere rağmen Çin’in büyüme potansiyelinin devam ettiğini ifade eden Erdem, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çin ekonomisi gelişmeye devam ederken, yabancı yatırımcılar da uzun vadeli büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip dünyanın en büyük pazarlarından Çin’deki bu yatırımımızla, küresel ağımızı genişleteceğiz. Hedef pazarlarımıza yönelik ilave 50 bin metrik ton üretim kapasitesi oluşturacağımız ve emisyon değerleri için belirlenen standartlara uygun inşa edeceğimiz yeni tesisimizde son teknolojiyi kullanacağız. OYAK olarak güçlü finansal yapımız, stratejik planlamamız, entegre faaliyetlerimizle Almatis’in bölgedeki potansiyelini değerlendirip, OYAK’ın gücüne güç katacağız.”


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