Bolu Dağı’ndaki köy evinde sırrı çözülemeyen yangınlar: Bir hafta içinde 4 kez çıktı

Bolu Dağı üzerinde yer alan Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan 5 kişilik Kıyak ailesi, 19 Ağustos Salı gününden bu yana evlerinde çıkan nedeni belirlenemeyen yangınlarla karşı karşıya kaldı. Gece saatlerinde evdeki bazada başlayan ilk yangının ardından, 24 Ağustos Pazar gününe kadar evin farklı bölgelerinde üç ayrı yangın daha meydana geldi. Yangınlar evin duvarında, gardırop içinde ve iki bazanın kenarında çıktı. Aile yangınları kendi imkanlarıyla söndürdü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangınların çıkış nedenine dair herhangi bir bulguya ulaşamadı. Kıyak ailesi, yangınların ardından evdeki eşyalarını dışarı çıkardı. Geçici olarak sokakta ve komşularında kalmaya başlayan aile, yetkililerden yaşanan durumla ilgili çözüm bekliyor.

Kıyak ailesinin evi, 2020 yılında da benzer şekilde çıkan bir yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken. Aile, 2022 yılında aynı yere mevcut evlerini inşa etti. Aradan geçen üç yılın ardından, evde yeniden nedeni bilinmeyen yangınlar yaşanmaya başladı.

"BULUNDUĞU YERDE YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Yangın çıkan yerlerde yangına sebep olabilecek bir şeyin olmadığını belirten Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı, 3 buçuk, 4 arası, kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan iki, üç gün sonra tekrar işten geldim, saat 9, 10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım, odanın yandığını gördüm. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık. Sabahladık, sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok" dedi.

"MAĞDUR DURUMDAYIM. DIŞARIDA KALIYORUM"

Ekiplerin gerekli kontrolleri yaptığını fakat bir neden sebep bulamadığını Belirten Kadir Kıyak, Mağdur durumda olduğunu ve sokakta kaldığını söyledi. Kıyak, "SEDAŞ ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi, hepsi inceledi bu evi. Elektrikte veya başka bir yerde, hiçbir şey yok burada. Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

"BAZI ŞEYLERE İNANMAZDIM"

Kıyak, yaşananlardan sonra esrarengiz durumlar yaşanabileceğini kaydederek, "Ben, mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Bazı şeylere inanmazdım. Tabii, böyle bir şey olabilir" ifadelerine yer verdi.