Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Trafik çilesi bitti

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları tamamlanarak 38 gündür trafiğe kapalı olan yol ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Trafik çilesi bitti
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AA/İHA
Yayınlanma: 07.09.2024 - 20:09

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti 31 Temmuz'da trafiğe kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 38 gün trafiğe kapalı kaldı.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi çalışmaları tamamlandı.

İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler 38 gün boyunca Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu D-100 Bolu Dağı geçişinde oluşan trafik çilesini bitirmek için ekipler çalışmalarını hızlandırdı ve tünel uzatma planlanan süreden 12 gün önce bitirildi.

Dün gece saatlerinde asfalt serimi yapan ekipler, alanda çizgi çalışması yaptı.

38 gündür trafiğe kapalı olan İstanbul yönü akşam saatleri itibarıyla trafiğe açıldı. Tünelin son hali ise havadan dronla görüntülendi.


Etiketler: #bolu dağı #Bolu Dağı Tüneli #Trafik

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