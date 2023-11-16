Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 18:24

Güncelleme: 16.11.2023 - 18:37

Bolu'da etkili olan yağış ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.