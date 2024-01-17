Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak

Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:03

Güncelleme: 17.01.2024 - 20:03

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 25 Eylül’de ulaşıma kapatılarak 42 günlük çalışmanın ardından yaşanan heyelanlar nedeniyle 90 metre uzatıldı.

Tünelin İstanbul yönündeki tüpünün de uzatılması için çalışma başlatıldı.

Bolu Valiliği tarafından düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fidan, tünelin İstanbul yönünün de yaz aylarında yapılacak çalışmayla 60 metre uzatılacağını açıklayarak, "İstanbul istikametini 60 metre civarında uzatacağız. Bu sene planlanıyor. Bayramları düşünüyoruz. Mevsimi düşünüyoruz, trafiğin az olduğu dönemleri düşünüyoruz. Kurban Bayramı’nın da haziran ayında olduğunu düşünürsek okulların da tatil olduğunu. Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak" dedi.

'AVUSTURYA’DAN UZMAN EKİP GELECEK'

Fidan, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisi İstanbul istikametinde meydana gelen toprak kaymaları için de özel bir çalışma yapılacağını söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Avusturya’dan özel ekip gelecek. Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya’dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak’ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak."