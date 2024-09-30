Bolu Dağı'nda sis ve yağmur; görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur; görüş mesafesi düştü
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DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:25

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sis ve yağmur nedeniyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


Etiketler: #bolu dağı #Sis

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