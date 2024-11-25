Bolu Dağı'nda yağış sürüyor... Sürücülere kar lastiği uyarısı
Bolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı devam ederken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Bölgede kar kalınlığı yeşil alanlarda yaklaşık 1 metreye ulaştı. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Otoyol Jandarma ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı. Yolda kar yağışına rağmen ulaşım yavaş da olsa sağlanıyor. Ekipler, sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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