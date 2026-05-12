Bolu’daki operasyonların odağındaydı... BOLSEV'e kayyım atandı

12.05.2026 15:41:00
İHA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonların odağında yer alan BOLSEV Vakfı'na bağlı Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma A.Ş.'ye (BOLSEV A.Ş.) kayyım atandı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BOLSEV Vakfı aracılığıyla irtikap yapıldığı iddiasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ayrıca BOLSEV Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.'ye de geçen ay operasyon düzenlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyelerinden bazıları tutuklanmıştı.

ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Yürütülen adli sürecin ardından, operasyonların merkezindeki BOLSEV A.Ş.'nin yönetimine geçici kayyım heyeti ataması yapıldı. Görevlendirilen kayyım heyetinde avukat Zuhal Demirci ve muhasebeci Nursel Bozkan Koç yer aldı.

Kayyım heyetinin, 8 Mayıs Cuma günü şirket merkezine giderek resmi olarak göreve başladığı öğrenildi.

Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha... Jandarma ekipleri binada arama yapıyor Bolu Belediyesi ve bağlı şirketlerinden Bol-Tur A.Ş.’ye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri binada arama yapıyor.
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan mesaj: 'Kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmayın' Bolu'nun tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan, cezaevinden yaptığı yazılı açıklamada, "Türk halkından tek isteğim; bu kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmamaları, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla beklemeleridir" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 2 adrese baskın, 3 gözaltı Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yaptığı aramaların ardından Başkan Mustafa Altındal ve 2 personeli gözaltına alındı. Belediye soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen operasyon sonrası 3 isim adliyeye sevk edildi.