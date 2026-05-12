Bolu’daki operasyonların odağındaydı... BOLSEV'e kayyım atandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BOLSEV Vakfı aracılığıyla irtikap yapıldığı iddiasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ayrıca BOLSEV Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.'ye de geçen ay operasyon düzenlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyelerinden bazıları tutuklanmıştı.

ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Yürütülen adli sürecin ardından, operasyonların merkezindeki BOLSEV A.Ş.'nin yönetimine geçici kayyım heyeti ataması yapıldı. Görevlendirilen kayyım heyetinde avukat Zuhal Demirci ve muhasebeci Nursel Bozkan Koç yer aldı.

Kayyım heyetinin, 8 Mayıs Cuma günü şirket merkezine giderek resmi olarak göreve başladığı öğrenildi.