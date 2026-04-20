Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan mesaj: 'Kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmayın'

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' operasyonunda 2 Mart tarihinde tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"KISACASI ALGI OPERASYONLARININ HEDEFİ OLDUM"

Tanju Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

"SİSTEMATİK İTİBAR SUİKASTININ, YALAN VE İFTİRALARIN HEDEFİYİM!!

Şahsıma yönelik şantaj girişimleri başlar başlamaz, bu kişilerin taleplerine boyun eğmedim, korkmadım. Adaletin varlığına inanarak Bolu Adalet Sarayı’na gittim; her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde anlattım, ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Bir hukukçu olarak kendimi suçlu hissetseydim, yargıya gidip kendimi ihbar etmezdim. Şantaja boyun eğer, istenilenleri yaparak konuyu kapatmayı tercih ederdim.

Ancak ne yazık ki “yargının güvenilirliği” konusunda yanılmışım… Cezaevine girmemin hemen ardından, bu davayla ilgili asılsız haberler yandaş medya aracılığıyla, yargı eliyle servis edildi. Yetmedi; müşteki (şikâyetçi) olduğum davada sanık durumuna düşürüldüm. Şantajcıların akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan çirkin iftiralarına maruz bırakıldım. Kısacası; yandaş medyanın, trollerin sistematik şekilde yürüttüğü bir itibar suikastının, yalanların, iftiraların ve algı operasyonlarının hedefi oldum.

Şu an cezaevindeyim. Elim kolum bağlı şekilde, hakkımda ortaya atılan iftiralara anında cevap veremiyorum. Ancak bir kez daha ifade ediyorum: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır! Türk halkından tek isteğim; bu kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmamaları, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla beklemeleridir. Hepinizi çok seviyorum.

Tanju ÖZCAN Sincan F Tipi Cezaevi"

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “irtikap” suçlamasıyla 2 Mart’ta Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte tutuklanmıştı. Özcan, Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti. Cezaevinde bulunan Özcan hakkında 11 Nisan’da ise 2025 yılı kurban bağışlarına ilişkin “dolandırıcılık” suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı verilmişti.