Bolu Göynük'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin bulunması için araştırmalar sürüyor.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:54
Bolu Göynük'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
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Bolu'nun Göynük ilçesinin Kızılkuyu mevkisinde dün orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü belirtildi.

 


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