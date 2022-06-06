Bolu Göynük'te orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin bulunması için araştırmalar sürüyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinin Kızılkuyu mevkisinde dün orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
- İzmir'de kamyon otomobille çapıştı:1 ölü, 5 yaralı
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası