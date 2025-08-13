Bolu'nun plaka kodu ne? Bolu'nun plaka numarası kaç? Bolu ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bolu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BOLU'NUN PLAKA KODU NEDİR?



Bolu’nun plaka kodu 14 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Bolu’da araç plakaları, 14 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bolu Plaka Kodunun Anlamı

Bolu’nun plaka kodu olan 14, alfabetik sıralamada Bolu’ya verilen numaradır. 14 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili pek çok simgesel kullanımda öne çıkar.

Bolu ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Bolu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Bolu Merkez 14 A, 14 AC

Gerede 14 G, 14 GE

Göynük 14 GN, 14 GY

Kıbrıscık 14 K, 14 KB

Mengen 14 M, 14 MN

Mudurnu 14 MU, 14 MD

Seben 14 S, 14 SB

Dörtdivan 14 D, 14 DV

Yeniçağa 14 Y, 14 YC