Bolu'nun plaka kodu ne? Bolu'nun plaka numarası kaç? Bolu ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 16:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bolu’nun plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Bolu ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Bolu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BOLU'NUN PLAKA KODU NEDİR?


Bolu’nun plaka kodu 14 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Bolu’da araç plakaları, 14 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bolu Plaka Kodunun Anlamı
Bolu’nun plaka kodu olan 14, alfabetik sıralamada Bolu’ya verilen numaradır. 14 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili pek çok simgesel kullanımda öne çıkar.

Bolu ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Bolu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Bolu Merkez    14 A, 14 AC
Gerede    14 G, 14 GE
Göynük    14 GN, 14 GY
Kıbrıscık    14 K, 14 KB
Mengen    14 M, 14 MN
Mudurnu    14 MU, 14 MD
Seben    14 S, 14 SB
Dörtdivan    14 D, 14 DV
Yeniçağa    14 Y, 14 YC

