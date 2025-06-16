Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Peki, Bolu Tüneli kapalı mı? Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli açık mı?

BOLU TÜNELİ KAPALI MI?

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.

Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.

Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

ANADOLU OTOYOLU BOLU YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul yönündeki doğu-batı kavşakları arasında başlatılan çalışmaların 5 gün sürmesi ve 20 Haziran Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması planlanıyor.