Bolu Valiliği tarafından 'askıda konserve' kampanyasına durdurma talimatı
Bolu'da depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen kooperatif, Bolu Valiliği'nden gelen talimat doğrultusunda kampanyanın durdurulduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedeler için yurt genelinde yardım kampanyaları devam ediyor.
Depremin meydana gelmesinin ardından yardım kampanyası düzenleyen Bolu Köroğlu Kooperatifi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bolu valiliği tarafından gelen talimat doğrultusunda 'askıda konserve' kampanyasının durdurulduğunu ve şu ana kadar yapılan yardımlar için teşekkür ettiklerini duyurdular.
Kooperatifin duyurusundan sonra, sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kampanyanın durdurulma sebebini merak eden yurttaşların Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı arayarak sorabileceklerini ifade etti.
Bolu Köroğlu Kooperatifi tarafından depremzedelerimize göndermek için düzenlenen ”askıda konserve” kampanyası Bolu Valiliğinin tehdit ve talimatları doğrultusunda durdurulmuştur. Sebebini merak eden vatandaşlarımız 0374 215 10 10 ‘u arayarak Bolu Valisi Erkan Kılıç’a sorabilirler pic.twitter.com/Mg5nbtZn0h— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 10, 2023
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