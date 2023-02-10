Bolu Valiliği tarafından 'askıda konserve' kampanyasına durdurma talimatı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:58

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:26

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedeler için yurt genelinde yardım kampanyaları devam ediyor.

Depremin meydana gelmesinin ardından yardım kampanyası düzenleyen Bolu Köroğlu Kooperatifi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bolu valiliği tarafından gelen talimat doğrultusunda 'askıda konserve' kampanyasının durdurulduğunu ve şu ana kadar yapılan yardımlar için teşekkür ettiklerini duyurdular.

Kooperatifin duyurusundan sonra, sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kampanyanın durdurulma sebebini merak eden yurttaşların Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı arayarak sorabileceklerini ifade etti.