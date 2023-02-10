Bolu Valiliği tarafından 'askıda konserve' kampanyasına durdurma talimatı

Bolu'da depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyen kooperatif, Bolu Valiliği'nden gelen talimat doğrultusunda kampanyanın durdurulduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:58
Bolu Valiliği tarafından 'askıda konserve' kampanyasına durdurma talimatı
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedeler için yurt genelinde yardım kampanyaları devam ediyor.

Depremin meydana gelmesinin ardından yardım kampanyası düzenleyen Bolu Köroğlu Kooperatifi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bolu valiliği tarafından gelen talimat doğrultusunda 'askıda konserve' kampanyasının durdurulduğunu ve şu ana kadar yapılan yardımlar için teşekkür ettiklerini duyurdular.

Kooperatifin duyurusundan sonra, sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşan  Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kampanyanın durdurulma sebebini merak eden yurttaşların Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı arayarak sorabileceklerini ifade etti.


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