Bolu'da 4 kişilik aile, karbonmonoksitten zehirlendi
olu'nun Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabaha karşı Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi Filistin Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Tolga (44), Nevres Sevda (42), Almina (15) ve Alara (10) Anadolulu, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine yediklerinden zehirlendiklerini düşünerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Anadolulu ailesinin, yemekten değil sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. 4 kişilik aile, buradaki ilk tedavilerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Aile, daha sonra da Ankara Asal Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne gönderildi.
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