Bolu'da ahşap ev, alev alev yandı!

Bolu'da, boş olan ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar ise tedirgin etti.

DHA
19 Ağustos 2022 Cuma, 10:43
Bolu'da ahşap ev, alev alev yandı!
Abone Ol google-news

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki boş ahşap evde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen polis tarafından emniyet şeridiyle kapatılan sokakta, itfaiye ekipleri de söndürme çalışması başlattı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar, çevredekileri tedirgin etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


bolu Yangın ev

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler