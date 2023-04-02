Bolu'da bildiri dağıtan SOL Partili 4 kişi gözaltına alındı

Bolu'da, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret' oluşturabilecek içeriklerin yer aldığı bildirileri dağıttığı suçlamasıyla Sol Partili 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:23
Bolu'da bildiri dağıtan SOL Partili 4 kişi gözaltına alındı
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SOL Parti Bolu Milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy ile partinin merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret' kapsamında yer alabilecek içerikli bildirileri dağıtmak suçlamasıylan polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 saat gözaltında kalan şüpheliler, ifadeleri alınıp, haklarında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı.


SOL Parti bolu

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