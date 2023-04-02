Bolu'da bildiri dağıtan SOL Partili 4 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:23

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 21:23

SOL Parti Bolu Milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy ile partinin merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret' kapsamında yer alabilecek içerikli bildirileri dağıtmak suçlamasıylan polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 saat gözaltında kalan şüpheliler, ifadeleri alınıp, haklarında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı.