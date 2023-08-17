Bolu'da bir orman yangını daha çıktı!

Orman yangınları ile günlerdir mücadele eden Bolu'da bir yangın haberi de Mudurnu'dan geldi. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildiği, çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:12
Bolu'da bir orman yangını daha çıktı!
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Günlerdir farklı bölgelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Bolu'da bir yangın daha çıktı.

Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, köyün yakınında bulunan ormandan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde arazinin de kuru olması sebebiyle alevler, geniş bir alana yayıldı. Durum 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirildi.

Olay yerine 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.


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