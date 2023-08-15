Bolu’da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler ekipleri harekete geçirdi.
ALEVLER BÜYÜDÜ
Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü.
Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı