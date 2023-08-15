Bolu’da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:20
Bolu’da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler ekipleri harekete geçirdi.

ALEVLER BÜYÜDÜ

Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü.

Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.


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