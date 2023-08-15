Bolu’da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:20

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler ekipleri harekete geçirdi.

ALEVLER BÜYÜDÜ

Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü.

Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.